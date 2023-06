Speciale energia: Albano (Mef) a “Nova”, governo al lavoro per valorizzare posizione strategica Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia “è in una posizione strategica e il governo sta lavorando per valorizzarla” di modo che possa essere “un volano per la nostra economia”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, a margine della conferenza “La logistica energetica, asset strategico del Mediterraneo” organizzata nell’ambito dell’Assemblea di Assocostieri a Roma. La logistica energetica, ha spiegato, “è uno degli elementi su cui il governo sta lavorando con maggiore attenzione. Pensiamo a quello che è il Piano Mattei per l’Africa, e quindi la possibilità per l’Italia di essere un hub energetico per l’intera Europa”. Certamente, ha aggiunto Albano, “una politica economica ed energetica può avere anche il sostegno della legge delega fiscale”, con “imposte che possano essere anch’esse ambientalmente sostenibili”. In questo quadro, “l’articolo 12 della legge delega fiscale prevede proprio di poter lavorare attraverso una leva fiscale per poter sostenere l’ambiente. È qualcosa di innovativo e importante – ha concluso – su cui gli sviluppi si vedranno nei prossimi anni”. (Rin)