Speciale energia: Nisi (Edison), Cer contribuiranno a percorso decarbonizzazione

- Edison lavora da anni alla decarbonizzazione del settore dei trasporti ed abbiamo grandi progetti infrastrutturali in aree portuali e questa è una delle dimensioni di investimento su cui vogliamo concentrarci nei prossimi anni. Lo ha detto Simone Nisi, direttore affari istituzionali di Edison, intervenendo in occasione dell’assemblea pubblica di Assocostieri. In questo processo le Comunità energetiche rinnovabili “contribuiranno al percorso di detronizzazione e si inseriscono in una delle leve su cui ci concentriamo per la riduzione delle emissioni, specie nelle grandi città”. (Rin)