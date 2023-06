Speciale energia: Algeria, Italia ospite d’onore della Fiera internazionale di Algeri, presenti grandi aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha inaugurato il padiglione italiano della 54esima edizione della Fiera internazionale di Algeri, in cui l’Italia è ospite d’onore. Nel corso della missione algerina, la prima nel continente africano dal suo insediamento, Urso ha incontrato il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, il primo ministro, Amene Benabderrahmane, e i ministri del Commercio e della promozione delle esportazioni, Tayeb Zitouni, dell’Economia della conoscenza, delle startup e delle microimprese, Yacine El Mahdi Oualid, dell'Industria e della produzione farmaceutica, Ali Aoun, e dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab. Un’agenda fitta di incontri a testimonianza della rilevanza dell’Italia e del suo ecosistema produttivo nel paese algerino, in cui sono sempre più crescenti le sinergie bilaterali a livello industriale, riferisce una nota stampa. (Ala)