Bari: segretaria Rivoluzione ecologista animalista incontra Comune e prefettura

- Gabriella Caramanica, segretario nazionale di Rivoluzione ecologista animalista, si è recata ieri a Bari "per affrontare personalmente alcune delicate e irrisolte tematiche territoriali". E' quanto si legge in una nota. Caramanica ha incontrato i rappresentanti delle associazioni, i responsabili locali Rea e le istituzioni pubbliche del capoluogo barese per parlare, in particolare, di alcune complesse questioni ambientali e animali. "Nello specifico, negli incontri presso il Comune e la prefettura, abbiamo ricordato tutte le criticità legate alla realizzazione del Parco della Giustizia, che prevede in primis la demolizione di immobili nell'area delle ex Casermette, con il conseguente impatto negativo sull'avifauna del comprensorio e di tutti gli altri animali, come volpi e ricci, che di quel luogo hanno fatto ormai il loro habitat, nonché della eventuale strage di 178 alberi che costituiscono una meravigliosa zona verde e dove diverse specie di uccelli hanno ormai nidificato da tempo", spiega Caramanica nella nota. "La richiesta a suo tempo avanzata da Onda verde Puglia di poter permettere l'accesso di propri esperti per verificare l'esistenza di fauna protetta non ha avuto a tutt'oggi riscontro", aggiunge. (segue) (Com)