Repubblica Centrafricana: autorità di Bangui chiedono revoca totale embargo Onu sulle armi

- Le autorità della Repubblica Centrafricana hanno ribadito la loro richiesta di revoca totale dell'embargo sulle armi durante una regolare revisione della Missione per la Pace nella Repubblica Centrafricana (Minusca). Nel corso della riunione, riferisce l'emittente "Rfi", sono stati sottolineati i progressi compiuti da Bangui nella stabilizzazione del Paese dalla firma dell'Accordo di pace e riconciliazione, nel 2019. L'embargo sulle armi è stato parzialmente allentato nel 2020, ma ora le autorità centrafricane ne chiedono la revoca totale per non dover denunciare ogni acquisto di armi. L'argomento principale è che queste formalità ostacolano qualsiasi capacità di risposta contro i gruppi armati, mentre questi si oppongono utilizzando sempre più ordigni esplosivi. Il principale alleato di Bangui, la Russia, ha appoggiato la sua richiesta invocando la “sovranità” della Repubblica Centrafricana, così come i tre Paesi africani che siedono attualmente nel Consiglio (Gabon, Ghana, Mozambico). (segue) (Res)