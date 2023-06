Repubblica Centrafricana: autorità di Bangui chiedono revoca totale embargo Onu sulle armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci uniamo all'appello del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana per la completa revoca dell'embargo sulle armi, al fine di consentire alle forze di difesa di svolgere senza ostacoli il loro mandato costituzionale", ha affermato Michel-Xavier Biang, ambasciatore del Gabon e presidente del comitato delle sanzioni. Per aumentare la pressione politica, i rappresentanti di Angola, Ruanda, Guinea Equatoriale, Burundi, Repubblica democratica del Congo (Rdc) e Repubblica del Congo hanno marciato verso il Consiglio per fare tutti la stessa richiesta. A frenare sulla richiesta sono invece gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia, per i quali è preferibile che il Consiglio mantenga il suo diritto di controllo sulle consegne di armi – per lo più russe – a Bangui. Il Consiglio di sicurezza prenderà la sua decisione alla fine di luglio. (Res)