Francia: domani a Parigi il Summit per un nuovo patto finanziario voluto da Macron

- Si apre domani a Parigi il Summit per un nuovo patto finanziario mondiale, che durerà due giorni. "Ricevendo le conferme di partecipazione e i messaggi dei nostri partner, lo sento: possiamo fare un'enorme differenza per il pianeta e contro la povertà", ha scritto su Twitter il presidente Emmanuel Macron, promotore dell'evento. Secondo quanto riferisce il settimanale "Le Point", tra i partecipanti domani ci saranno il primo ministro cinese, Li Qiang, la sottosegretaria statunitense al Tesoro, Janet Yellen, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. L'obiettivo è quello di agire sul sistema finanziario mondiale e proteggere i Paesi economicamente più fragili, ma anche lottare contro il riscaldamento climatico. "Costruire un nuovo contratto tra il nord e il sud", ha fatto sapere la presidenza francese, sottolineando che la Francia è consapevole del fatto di non avere "la capacità di decidere" sola. Per questo al termine della due giorni è prevista una roadmap. (segue) (Frp)