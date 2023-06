Francia: domani a Parigi il Summit per un nuovo patto finanziario voluto da Macron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macron aveva annunciato l'intenzione di organizzare questo summit nel novembre del 2022 al termine della Cop27. Un gruppo di esperti indipendenti che lavorano sul tema del finanziamento alla lotta climatica, creato sotto l'egida delle Nazioni Unite, ha previsto lo scorso anno che i Paesi in via di sviluppo dovranno spendere più di duemila miliardi di dollari all'anno entro il 2030. L'Eliseo ha parlato di "mille miliardi di dollari di finanziamento esterno supplementare che bisognerà mettere sul tavolo". Tra i dossier che saranno affrontati c'è anche quello riguardante l'alleggerimento del debito dei Paesi più poveri. "Il summit dovrà permettere, speriamo, dei progressi significativi", ha fatto sapere a tal proposito Parigi. In questo quadro si inserisce anche la necessità di avere una maggiore flessibilità nei prestiti. Alle banche multilaterali di sviluppo, come la Banca mondiale, viene quindi chiesta una maggiore propensione al rischio per incoraggiare lo sviluppo dei Paesi in difficoltà. Per questo sarà necessario concepire nuovi dispositivi per accompagnare i gruppi in questa direzione. (segue) (Frp)