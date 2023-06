Francia: domani a Parigi il Summit per un nuovo patto finanziario voluto da Macron (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul quotidiano "Le Monde", tredici capi di Stato e di governo, tra cui lo stesso Macron e il presidente statunitense Joe Biden, si sono impegnati ad "avanzare su misure concrete" per una "transizione ecologica giusta e solidale". "Operiamo in modo urgente affinché il nostro sistema faccia di più per le popolazioni e per il pianeta", si legge nel messaggio, che vede tra i firmatari anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Dal punto di vista climatico, l'Eliseo ha spiegato che è necessario dare uno "slancio politico" al progetto, che prevede una tassazione internazionale sulle emissioni di carbone dell'industria del trasporto marittimo. (Frp)