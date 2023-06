Maturità: Valditara, nessun attacco contro Bianchi, solo spunto di riflessione per ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla traccia relativa alla lettera scritta a suo tempo da illustri accademici all'allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, “è cosa nota che il ministro Bianchi ha avuto il merito di aver reintrodotto gli scritti all'Esame di Stato”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. “La lettera – ha proseguito – rappresenta uno spunto di cronaca per stimolare nei ragazzi una riflessione su che cosa rappresenti la Maturità e sulla sua impostazione, in particolare dopo l'esperienza del Covid. Nessun intento politico né tantomeno denigratorio". (Rin)