Decreto Lavoro: Pd, maggioranza in crisi in commissione Bilancio su provvedimento simbolo

- La maggioranza in commissione Bilancio del Senato è andata sotto sui pareri al pacchetto di emendamenti della relatrice (senatrice Paola Mancini - Fd'I) al decreto Lavoro all'esame dell'Assemblea di palazzo Madama. Le opposizioni unite hanno bocciato i pareri e i componenti di Forza Italia non erano nell'Aula della Commissione. Si è raggiunta una parità dei voti che per Regolamento equivale ad una bocciatura. Si registra il "grande fallimento di questa maggioranza. Oggi alla Camera anche sul Mes e altri provvedimenti del Pnrr che conferma una certa difficoltà", in commissione Bilancio del Senato poi "non c'era Forza Italia". Lo hanno detto ai giornalisti in Senato i senatori del Partito democratico, Beatrice Lorenzin e Daniele Manca, componenti della commissione Bilancio. "Tutto questo mostra una difficoltà oggettiva di questa maggioranza. Sul decreto Lavoro - hanno spiegato - si sono ridotti all'ultimo con emendamenti del relatore per l'Aula senza essere in grado di approvare emendamenti in Commissione. E' da questa mattina che chiediamo relazioni tecniche che sono arrivate tardi oggi e hanno comportato il ritardo dell'Aula". Siamo di fronte "a una difficoltà oggettiva di questa maggioranza in crisi su un provvedimento simbolo, il decreto Lavoro". Mes, provvedimenti sul Pnrr e oggi lo stallo in commissione Bilancio del Senato, "o nella maggioranza sono dei grandi pasticcioni, o c'è un problema politico all'interno per cui in questi giorni qualcosa è successo nel centrodestra. E' positivo, da parte nostra aver avuto una compattezza delle opposizioni. Tutti e dieci abbiamo votato insieme e il risultato si è visto", hanno concluso i senatori del Pd. (Rin)