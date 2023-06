Decreto Lavoro: Calandrini (Fd'I), in commissione Bilancio voto di parità, pronta a riconvocarsi alle 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio "ha fatto un lavoro quasi completo, al 90 per cento, mancava la parte finale, i 12 emendamenti della relatrice e i 4-5 subemendamenti accantonati. Su questa votazione c'è stato un voto di parità e dunque secondo il Regolamento il voto è contrario rispetto agli emendamenti della relatrice. La Commissione può riconvocarsi per un nuovo e in parte differente parere sugli stessi emendamenti. Abbiamo una convocazione alle 15 in attesa del Mef sul testo modificato. Chiedo quindi una sospensione dell'Aula". Lo ha detto in Assemblea alla ripresa della seduta sul decreto Lavoro, il presidente della commissione Bilancio, Nicola Calandrini (Fd'I). (Rin)