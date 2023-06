Iraq: governo rinvia elezioni consigli provinciali attesi dal 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo iracheno ha rinviato al 18 dicembre 2023 la data delle elezioni dei consigli provinciali in tutte le città del Paese, dopo una riunione ministeriale del governo durata fino a ieri, 20 giugno. È quanto riferito dal sito panarabo "Al Araby al Jadeed", secondo cui le votazioni si sarebbero dovute tenere il 6 novembre ma le autorità non hanno chiarito la ragione del rinvio. In un comunicato stampa del Consiglio dei ministri, il primo ministro iracheno, Muhammad Shia al Sudani, ha ribadito "il suo sostegno alla commissione elettorale affinché svolga i suoi compiti e soddisfi tutti i requisiti del processo elettorale, in modo da garantire elezioni eque, imparziali e trasparenti". Inoltre, queste elezioni riguardano 15 province dell’Iraq su 18, con l'eccezione di tre province all'interno della regione autonoma del Kurdistan iracheno. I consigli provinciali eletti svolgono il compito di scegliere il governatore e i funzionari esecutivi della provincia. Secondo “Al Araby al Jadeed”, queste saranno le prime elezioni dei consigli provinciali dall'aprile 2013, quando l’ex primo ministro, Nuri al Maliki, era al massimo del gradimento. Fino a quel momento, le elezioni dei consigli si erano svolte solo nel 2009. (Irb)