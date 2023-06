Roma: Ferrara (M5s), bene assessore su stadio Flaminio, governo dia sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fa bene "l'assessore Onorato a chiedere un intervento del Governo sullo stadio Flaminio, in caso il progetto di Cdp e Credito Sportivo non dovesse concretizzarsi. Meloni si prenda le sue responsabilità: non si può sbandierare l'importanza della Capitale solo in fase di campagna elettorale, bisogna passare dalle parole ai fatti. E poi, perché quando si tratta di appianare i debiti delle società calcistiche il problema è ritenuto di portata nazionale, mentre quando si deve riqualificare un impianto a vocazione internazionale si scarica tutto sui cittadini romani?Giusto quindi chiedere un sostegno concreto da Palazzo Chigi. Su questo ritengo ci siano le basi per una battaglia comune". Così in una nota il consigliere capitolino del M5s Paolo Ferrara. (Com)