© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge, che è composta da 19 articoli, nasce anche con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di specifiche attività legate al settore e di favorire anche la creazione di eventi patrocinati dalla Regione Lazio tesi a promuovere e diffondere la conoscenza delle eccellenze non solo in ambito vitivinicolo e olivicolo, ma di tutti i prodotti della filiera agroalimentare. (Com)