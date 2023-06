Ita: Pd, governo riferisca contenuti accordo con Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Chiediamo al governo quando intenda riferire alle commissioni competenti i contenuti dell'accordo tra il Mef e Lufthansa e se questi garantiscano un esito certo all'acquisizione della partecipazione di maggioranza azionaria di Ita da parte di Lufthansa dopo il 2025. Vorremmo conoscere quali opzioni sono previste qualora l'accordo non riceva il via libera da parte delle autorità europee e nazionali o nel caso in cui Lufthansa eserciti il diritto di recesso; se siano stati attentamente valutati tutti gli asset di Ita e se la prevista condivisione degli slot sia compatibile con la vigente normativa; quale sia l'impatto sul traffico passeggeri negli aeroporti del nostro Paese, sulle rotte nazionali e internazionali che riguardano gli aeroporti italiani e sul turismo del nostro Paese. Quale ruolo avranno Malpensa e Fiumicino e se il governo abbia previsto un meccanismo di adeguamento del prezzo di vendita, considerato che l'azienda sta avendo risultati molto migliori delle previsioni". È la richiesta dell'interrogazione presentata dai deputati del Pd Paola De Micheli, Anthony Barbagallo, Andrea Casu, Claudio Mancini e Marco Simiani ai ministri dell'Economia e dei Trasporti. "Molte sono le criticità e le questioni aperte - sottolineano i deputati Pd - come la condivisione delle bande orarie o slot, già di Alitalia e trasferite ad Ita, la sorte dei lavoratori ex-Alitalia attualmente non ricompresi nel personale riassunto, il valore di mercato delle bande orarie, che per il solo aeroporto di Linate raggiungono una stima ricompresa tra 700 e 800 milioni di euro, un valore molto superiore all'impegno finanziario sostenuto da Lufthansa per la partecipazione del 41 per cento in Ita, e di conseguenza una enorme sottovalutazione complessiva del valore di Ita, a danno dell'interesse economico e finanziario del nostro Paese. Vi è, inoltre, incertezza sul futuro ruolo degli aeroporti italiani, a partire da Milano Malpensa e sull'effetto sull'hub di Fiumicino, della riduzione del numero di aerei da 110 a 94: ci si domanda se la nuova Ita avrà interesse a mantenere le attuali rotte per gli aeroporti italiani, alcune delle quali svolgono un servizio essenziale per il collegamento di determinate località del Mezzogiorno e se siano state valutate le ricadute su tutti i lavoratori del settore aereo. Grande preoccupazione riguarda il cosiddetto 'interim agreement': per alcuni tipi di decisione, spesa, investimenti rientranti in parametri particolarmente rigidi, Ita dovrà chiedere l'autorizzazione a Lufthansa, ed è prevista anche l'immediata sostituzione di tutto il management che ha dato vita a una nuova compagnia aerea il 15 ottobre 2021, da dirigenti della stessa Lufthansa, con il rischio che se alla fine della valutazione di Dgcomp, non ci sarà per Lufthansa la possibilità di acquistare il 41 per cento di Ita, la stessa azienda sarà comunque legata "de facto" a Lufthansa, rischiando che il suo valore autonomo diventi talmente basso da determinare un danno irreparabile all'azienda medesima e alle casse dello Stato". (Rin)