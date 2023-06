Libano: governo rinnova mandato di Unifil per un ulteriore anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Libano ha approvato il mandato della missione di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil) per un altro anno. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione uscente, Abbas Halabi, al termine del Consiglio dei ministri presieduto dal premier, Najib Miqati, e boicottato dalla Corrente patriottica libera (Cpl), fondata dall’ex presidente, Michel Aoun, accusando il parlamento di “usurpare le prerogative del capo dello Stato” dal momento che il Paese è senza un presidente dallo scorso 31 ottobre. Il Consiglio dei ministri ha deciso di annullare gli esami finali delle scuole medie per il 2023 a causa della mancanza di risorse e ha approvato la promozione degli ufficiali di sicurezza e militari. Lo scorso 12 giugno, l’ambasciatrice di Francia a Beirut, Anne Grillo, e il ministro degli Esteri uscente, Abdallah Bou Habib, avevano discusso del mandato di Unifil. In questa occasione, il capo della diplomazia libanese ha chiesto l’eliminazione di un paragrafo della risoluzione relativo all'ampliamento dei movimenti della forza Onu nel sud del Libano. Unifil, che conta attualmente poco più di 10.000 caschi blu, è stata istituita nel 1978 dal Consiglio di sicurezza dell'Onu per garantire la sicurezza lungo il confine con Israele. Dopo la guerra dell'estate 2006, che ha opposto Israele al partito sciita filo-iraniano Hezbollah, è stata responsabile del monitoraggio della cessazione delle ostilità e dell'applicazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu. Il suo mandato viene rinnovato ogni anno, dopo l'approvazione delle autorità libanesi e il voto del Consiglio di sicurezza. (Lib)