Sport: Berruto (Pd), politiche pubbliche per accompagnare nuovo diritto in Carta

- “Un partito come il nostro vuole e deve strutturarsi per sottolineare l’importanza dello sport ed agire in modo concreto” anche in relazione al fatto che dal primo luglio “entrerà in vigore la legge sul lavoro sportivo” e che dalla prima settimana di luglio potrebbe tenersi “l’ultima lettura della riforma costituzionale che inserirà sport nella Carta”. Lo ha affermato il responsabile del neo costituito Dipartimento sport del Partito democratico, Mauro Berruto. Con l’inserimento dello sport in Costituzione, ha chiarito, nascerà un nuovo diritto, ovvero “il diritto allo sport e serviranno politiche pubbliche per accompagnarlo”, ha aggiunto Berruto presentando la nuova struttura del partito. (Rin)