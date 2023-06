Roma: Sce-Ev, no a manifestazione Forza Nuova in ricordo fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È intollerabile che nella città di Roma, medaglia d'oro al valor militare per la resistenza, si svolga la manifestazione indetta per il 23 giugno da Forza Nuova in ricordo di Elio Di Scala, detto Kapplerino". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini Michela Cicculli, Alessandro Luparelli e Ferdinando Bonessio del Coordinamento Sinistra civica ecologista ed Europa verde ecologista. "Si tratta di un'iniziativa che celebra la memoria di un criminale neofascista morto nel corso di una rapina nel 1994 in via Isacco Newton nel quartiere Portuense, proprio il luogo dove è stata indetta la manifestazione. Ci uniamo all'appello dei presidenti dei municipi di quel territorio, il XII e l'XI, perché Questura e Prefettura vietino questo scempio alla storia e alla memoria antifascista di Roma. Continuiamo a combattere il fascismo di ieri e di oggi in ogni sua forma", concludono.(Com)