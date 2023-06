Lavoro: Fim su Fincantieri, importante accordo su salute e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del rinnovo del contratto integrativo del Gruppo Fincantieri nella giornata di ieri "è stato sottoscritto presso la sede di Unindustria Roma da Fim, Fiom e Uilm Nazionali unitamente all’Esecutivo del Coordinamento Sindacale Nazionale un importante accordo innovativo per l’istituzione di coperture assicurative per tutti i dipendenti del Gruppo Fincantieri e delle società di Cetena S.p.A., Isotta Fraschini Motori S.p.A. e Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. e tutte le Società controllate del Gruppo Fincantieri alle quali si applica l’Integrativo e che si aggiunge al pacchetto Welfare del Gruppo". Lo rende noto il coordinatore nazionale Gruppo Fincantieri della Fim, Mauro Masci. "L’intesa prevede coperture assicurative in caso di: invalidità permanente da malattia; invalidità permanente da infortuni extraprofessionali; rischio di non autosufficienza (c.d. Long Term Care), che possono colpire i lavoratori nella loro vita, con oneri totalmente a carico dell’Azienda. L’innovativo - prosegue - accordo è stato sottoscritto in attuazione di quanto era stato disposto, in materia di salute e assistenza sanitaria integrativa, dall’Accordo Integrativo del 27 ottobre 2022 e si inserisce all’interno del vasto sistema di welfare aziendale di Fincantieri, fortemente attento al benessere dei lavoratori e delle loro famiglie. Saranno beneficiari di tali coperture, tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo e le persone assunte successivamente. L’Azienda, inoltre, ha messo a disposizione dei lavoratori l’opportunità di arricchire ulteriormente la tutela verso tali eventi riconoscendo ai singoli la possibilità di integrare le coperture assicurative, con oneri a proprio carico a condizioni vantaggiose, aderendo a pacchetti volontari che saranno fruibili da ottobre 2023. L’accordo sottoscritto con il Gruppo Fincantieri nella giornata di ieri - conclude - è sicuramente unico e innovativo nel su genere e introduce livelli di vicinanza e assistenza sanitaria alle persone, non lasciando sole le persone quando eventi che non auguriamo a nessuno come malattie o invalidità permanenti e rischi di non autosufficienza che purtroppo si possono verificare. Un’intesa importante che allarga la tutela sanitaria e mette al centro la tutela del lavoratore a 360 gradi".(Rin)