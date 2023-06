Decreto Lavoro: Silvestro, su Reddito si volta pagina, testo ha sostegno convinto FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Reddito di cittadinanza non ha funzionato, ora si volta pagina. Con il decreto Lavoro, l'assegno di inclusione segna un approccio completamente nuovo, basato su una visione del mondo inclusiva e non meramente assistenzialista. Ponendosi l'obiettivo di coniugare i sussidi con politiche attive del lavoro efficaci, torna ad essere un sostegno per includere e contrastare la povertà". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro intervenendo in Aula sul decreto Lavoro. "Altro capitolo importante è il proseguimento nella riduzione del cuneo fiscale, iniziata con la prima legge di Bilancio del governo Meloni. Anche su questo l'esecutivo, con la sua maggioranza, tiene fede al programma elettorale. La vera sfida ora è riuscire a trovare le coperture per rendere strutturali questi tagli. In questo decreto - ha proseguito - c'è inoltre la volontà di azionare un'ulteriore leva a favore dei lavoratori attraverso l'ampliamento del welfare aziendale, su cui si può fare ancora di più. E', infatti, un'arma efficace non solo per garantire al lavoratore un reddito netto più alto, ma anche per rendere più armonioso il rapporto tra azienda e dipendenti. Bene anche la strada intrapresa per andare incontro alle esigenze delle imprese che chiedono lavoro flessibile e temporaneo, eliminando lo spettro del lavoro nero, e gli incentivi all'occupazione giovanile, che soprattutto nel Mezzogiorno si riveleranno utili e efficaci. Durante i lavori in Commissione è stato dato ascolto alle istanze di tutte le categorie, con una lettura attenta delle modifiche proposte dai gruppi parlamentari. Ne è uscito un testo normativo ulteriormente migliorato, che vede quindi il favore e il sostegno convinto dei senatori di Forza Italia", ha concluso. (Rin)