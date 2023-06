Diritti: Ue, genitorialità in un Paese europeo dovrebbe essere riconosciuta in altri Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea non commenta singoli casi in singoli Stati membri, ma ricorda che, se si è genitori in uno Stato membro Ue, gli altri Stati dovrebbero rispettare tale decisione. A dirlo il portavoce della Commissione europea per la Giustizia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, Christian Wigand, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla richiesta della procura di Padova di rettificare gli atti di nascita di 33 bambini figli di coppie con due madri, registrati nel 2017. "In generale, come sapete, non possiamo commentare i singoli casi. In termini più generali, posso ricordarvi la nostra proposta sul diritto parentale, che riguarda i casi transfrontalieri tra i membri per cui, se si è genitori in uno Stato membro, è necessario che anche gli altri Stati rispettino questa decisione. Ma naturalmente le questioni di diritto di famiglia sono generalmente di competenza nazionale", ha detto Wigand. (Beb)