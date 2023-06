Iraq: alti funzionari ministero dell'Interno accusati di estorsione e tortura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce del governo iracheno ha annunciato, oggi, che alcuni alti funzionari del ministero dell'Interno e dei servizi segreti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Lo ha riferito il sito web d’informazione "Al Araby al Jadeed", chiarendo che "il governo si è mosso sulla base delle raccomandazioni di una commissione investigativa incaricata di aprire i fascicoli sulla corruzione, e che ha formulato accuse di estorsione e tortura nei confronti degli imputati". L'organo d’inchiesta è stato creato nell'agosto 2020 dall'ex primo ministro iracheno, Mustafa al Khadimi, con a capo il sottosegretario al ministero dell'Interno, il generale Ahmed Ragheef. Sempre in quell'anno, sono finiti in manette alcuni funzionari sospettati di corruzione, in particolare il capo del Dipartimento per la pensione pubblica, Ahmed al Saadi, il capo dell'Autorità per gli investimenti di Baghdad, Shaker Zamili, il direttore della municipalità di Mansour a Baghdad, Ali Jarallah, il governatore di Babilonia, Hassan Mandil al Sirawi e quello di Ninive, Nawfal al Aqoub. L'ondata di arresti non ha risparmiato funzionari di banche locali, private e governative e società private di trasferimento di denaro. (Irb)