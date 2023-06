Economia: Consap autorizzata a concludere gli accordi con gli Organismi di insolvenza europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato attribuito a Consap il potere di negoziare e concludere, con i Fondi di garanzia e Organismi degli altri Paesi comunitari, gli accordi per i rimborsi e le rivalse in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione r.c. auto (D.Lgs. n. 70 del 15.06.2023 di attuazione della 6a direttiva auto). Con la sesta direttiva viene rafforzata la tutela delle vittime rendendo obbligatorio in tutti Paesi Ue il risarcimento integrale dei danneggiati in caso di incidente causato da un veicolo assicurato con un’impresa insolvente o in liquidazione (l.c.a.). L’Italia è in linea con tale previsione comunitaria avendo già da tempo previsto l’intervento di Consap–F.G.V.S. nel caso di sinistri nazionali l.c.a. Per i sinistri l.c.a. avvenuti invece all’estero, grazie alla 6a direttiva, Consap-F.G.V.S., in qualità di Organismo di Indennizzo, potrà gestire le richieste di risarcimento evitando ai danneggiati di rivolgersi direttamente al Fondo estero con l’applicazione dei differenti limiti, franchigie e scoperti oggi previsti dalle singole legislazioni nazionali. La nuova direttiva introduce anche il diritto di rivalsa del Fondo di garanzia (o dell’Organismo di Indennizzo) che ha risarcito il danneggiato nei confronti del Fondo del Paese di origine dell’impresa estera insolvente. Viene così instaurata una perfetta reciprocità nelle rivalse tra Fondi europei la cui assenza ha finora penalizzato l’Italia nelle azioni di recupero delle somme pagate. Gli accordi sono stati già discussi e approvati nell’ambito Consiglio dei Bureaux (di cui Consap è membro) e potranno essere sottoscritti nel corso dell’incontro fissato a Bruxelles il 5 settembre p.v. tra i Fondi ed Organismi di insolvenza nominati dai singoli Paesi. (Com)