Roma: per lo stadio Flaminio c'è una proposta di Cdp, entro l'anno la decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sempre più lontana l'ipotesi di vedere la Ss Lazio giocare allo stadio Flaminio di Roma. Dopo l'interruzione delle trattative tra il Campidoglio e il presidente della squadra biancoceleste, Claudio Lotito, per la riqualificazione dell'impianto si sono fatte avanti Cassa depositi e prestiti e Istituto del Credito sportivo. Entro l'anno potrebbe essere raggiunto un accordo con Palazzo Senatorio, in alternativa l'assessorato allo Sport di Roma chiederà l'intervento diretto del governo. "Ad agosto dello scorso anno il presidente della Ss Lazio, Claudio Lotito ha chiesto l'accesso agli atti e ha ottenuto, per conto della Lazio, qualunque documento relativo alla struttura per capire la fattibilità di una proposta di partenariato pubblico-privato. Ai primi di settembre il Campidoglio ha consegnato i documenti. E da allora a oggi la Lazio non ha mai fatto una proposta", ha spiegato questa mattina l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, nel corso di un sopralluogo all'impianto, abbandonato da dodici anni, organizzato dalla commissione capitolina Sport, presieduta da Ferdinando Bonessi di Europa verde. (segue) (Rer)