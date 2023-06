Roma: per lo stadio Flaminio c'è una proposta di Cdp, entro l'anno la decisione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Possiamo dire - ha aggiunto - che c'è una proposta da parte di Cassa depositi e prestiti e Istituto per il credito sportivo che però, a oggi, non abbiamo ancora visto. Tuttavia c'è un dialogo molto avanzato, per un'idea di valorizzazione dell'area". Entro il 2023 il progetto per la riqualificazione dell'impianto sportivo - utilizzato l'ultima volta per il torneo di rugby Sei Nazioni nel 2011 - potrebbe vedere la luce del sole. E se così non fosse "ci presenteremo dal ministro dello Sport e dal presidente del Consiglio, che sono romani per fortuna, e chiederemo un contributo: noi faremo la nostra parte", ha assicurato Onorato. "Entro quest'anno capiremo se gli interessati lo sono davvero davvero" ma "il ministro Abodi sembra molto ottimista circa la proposta fatta da Cassa depositi e prestiti e Istituto per il credito sportivo", ha chiarito Onorato. "Con il ministro il tavolo è permanente, ci avrò parlato centinaia di volte al telefono e cinque o sei volte fisicamente: noi non accettiamo che il Flaminio possa essere una Cenerentola", ha concluso l'assessore. (Rer)