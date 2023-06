Imprese: rendicontazione di sostenibilità accreditata, le sfide per il sistema Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rendicontazione di sostenibilità accreditata e le sfide per il sistema Italia. Questo il tema al centro del convegno che si è svolto a Roma, nell’ambito della direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese (Csrd), organizzato da Conforma, l’associazione degli organismi di certificazione, ispezione, prova e taratura, patrocinato da Accredia e Uni. L’evento ha visto la partecipazione del Mef, Accredia, Confindustria, Uni, Iaf, Cna, Tic Council, Banca Intesa San Paolo e Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Per Accredia è intervenuto il direttore generale, Filippo Trifiletti, sottolineando come si stia "lavorando con grandissima attenzione già da mesi a tutti gli aspetti che riguardano le politiche di sostenibilità, cercando di trovare le migliori competenze per dare fiducia a pubblica amministrazione, imprese e consumatori”. (segue) (Com)