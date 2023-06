Imprese: rendicontazione di sostenibilità accreditata, le sfide per il sistema Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Convegno, inoltre, ha rappresentato l’occasione per porre l’accento sulla necessità di coinvolgere ulteriormente tutta la filiera della qualità nell’ambito del reporting sui dati non finanziari. In tale ottica, il presidente dell’International accreditation forum, Emanuele Riva, ha tenuto a precisare che “Iaf ha costituito una task force dedicata ai temi della sostenibilità aperta al contributo di tutti gli stakeholder”. La certificazione potrebbe giocare un ruolo fondamentale anche nell’ambito del Pnrr. Per Stefano Sibilio, vicedirettore generale di Uni, infatti, “finanziare le attività di certificazione a norma UNI aiuterebbe a dare maggiori garanzie ai cittadini su come vengono spesi i fondi disponibili”. A concludere i lavori il presidente di Conforma, Paolo Salza il quale, ripercorrendo l’esperienza di Impresa 4.0 - dove la certificazione ha ricoperto un ruolo chiave per consentire alle imprese di dimostrare il rispetto di norme e leggi - ha auspicato che venga sempre più riconosciuto e valorizzato il ruolo distintivo, abilitante e premiante del sistema della valutazione di conformità accreditata, a beneficio di istituzioni, imprese e consumatori. (Com)