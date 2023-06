Milano: In via Cittadini rinvenuti 18 kg di hashish in una cantina abbandonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 15 giugno, durante alcuni controlli programmati presso le cantine di edilizia popolare gestite da MM, gli agenti del Nucleo Tutela Demanio e Patrimonio con l'ausilio dell'Unità cinofila della Polizia locale hanno rinvenuto circa 18 chilogrammi di sostanze stupefacenti tipo hashish e marijuana, oltre a denaro contante per un totale di oltre mille euro. La droga è stata trovata all'interno di una cantina dello stabile di via Cittadini (Municipio 8) che risulta non essere assegnata ad alcun inquilino; pertanto, veniva sequestrata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La cantina era chiusa con una catena e gli agenti vi sono entrati perché i cani dell'unità cinofila avevano segnalato la presenza di droga. Nella stanza, fra masserizie varie, sono stati trovati diversi panetti e sacchetti contenenti soprattutto hashish, ma anche marijuana e ben 1480 ovuli già confezionati e pronti per lo smercio al dettaglio. Inoltre, nel cassetto di un mobile accatastato, sempre nella stessa cantina, gli agenti hanno trovato due bilancini per pesare la sostanza stupefacente e circa mille euro in banconote da 50 euro, presumibilmente proventi dello smercio della droga. (segue) (Com)