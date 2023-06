Sicilia: regionale di Trenitalia, viaggio inaugurale del nuovo collegamento veloce Genio Express per la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo collegamento veloce Genio Express per Punta Raisi attivato dal Regionale di Trenitalia per la Regione Siciliana. Il nuovo servizio, al via da domani, giovedì 22 giugno, prevede dal lunedì al sabato 5 collegamenti del tipo “fast” con partenza da Palermo Centrale, che effettueranno la sola fermata intermedia di Palermo Notarbartolo ed avranno un tempo di viaggio pari a 34 o 36 minuti. Alla presentazione del nuovo collegamento Genio Express hanno partecipato Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Alessandro Aricò, Assessore Infrastrutture e Mobilità Regione Siciliana, Elvira Amata, Assessore regionale Sport, Turismo e Spettacolo, Gaetano Galvagno, Presidente Assemblea Regionale Siciliana, Carolina Varchi vice Sindaco di Palermo, Vito Riggio, Amministratore Delegato Gesap, Vincenzo Pullara, Direttore Direzione Regionale Sicilia Trenitalia. “Con questo nuovo collegamento veloce dedicato alla Sicilia, rafforziamo ulteriormente l’attenzione al cliente e diamo una risposta concreta alle esigenze dei viaggiatori. Il nostro impegno per potenziare l’offerta tra la stazione centrale di Palermo e l’aeroporto internazionale Falcone e Borsellino, contribuirà a promuovere soluzioni integrate di trasporto e consentirà di creare valore aggiunto per l’industria del turismo nell’isola” ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. (Rin)