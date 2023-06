Decreto Lavoro: Pirro (M5s), su Fondo infortuni governo mette toppa peggiore del buco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dalle agenzie di stampa dell'intenzione del governo di rifinanziare il 'Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni'. Ciò tramite un emendamento del relatore al decreto Lavoro e solo dopo che, questa mattina, su alcuni organi di stampa è uscita la notizia del taglio del 45 per cento delle risorse rispetto al 2022 operato con un apposito decreto dalla ministra Calderone, la stessa che due giorni fa invitava a 'non banalizzare il tema della sicurezza sul lavoro'. Ci rendiamo conto? Se i giornali non avessero lanciato l'allarme, quel vergognoso taglio sarebbe rimasto, eccome se sarebbe rimasto. È così che questa maggioranza e questo esecutivo intendono governare il Paese? La toppa è peggiore del buco, e non è la prima volta. Prima si fanno da parte e meglio è". Lo afferma la senatrice del M5s, Elisa Pirro.(Rin)