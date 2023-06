Imprese: Eni presenta indagine Ipsos, secondo le Associazioni dei consumatori le relazioni con le aziende sono in costante miglioramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi mette anche in luce l’esigenza di una sempre maggiore collaborazione tra le Associazioni e le istituzioni pubbliche, anche a fronte dell’affermarsi in maniera sempre più preponderante della questione climatica nel dibattito pubblico. Nell’ attuale scenario competitivo del settore energetico, si evidenziano invece condotte diverse nell’orientamento al cliente fra i vari operatori di mercato. Da un lato, infatti, le grandi aziende si contraddistinguono per comportamenti maggiormente virtuosi, sia per quanto riguarda la relazione con i consumatori che con le Associazioni, con le quali esiste un dialogo continuo, attraverso canali di contatto strutturati e tavoli di confronto che permettono la condivisione di informazioni. Dall’altra, invece, si registra un numero considerevole di nuovi player, spesso di dimensioni minori, caratterizzati da scarsa qualificazione e giudicati poco affidabili in termini di solidità finanziaria, capacità industriale e correttezza nei confronti del cliente. L’evento ha visto gli interventi di: Stefano Goberti Amministratore Delegato Eni Plenitude e Stefano Ballista Amministratore Delegato Eni Sustainable Mobility che hanno preso parte ad un panel dedicato alla transizione energetica e alle nuove soluzioni per i consumatori; Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution Eni, Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Stefano Besseghini, Presidente Arera, intervenuti sul tema del futuro energetico dell’Italia e Francesca Ferrazza, Head of Magnetic Fusion Initiatives Eni, che ha trattato il tema dell’energia da fusione. (Com)