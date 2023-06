© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime ore “nomineremo il commissario” per la ricostruzione in Emilia-Romagna, “anche se la legge che prevede che ci sia tempo fino a un anno per la nomina l’ha fatta il Partito democratico, non noi”. Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti, Galeazzo Bignami, a margine dell’Assemblea pubblica dell'Ance. (Rin)