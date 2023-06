Decreto Lavoro: Russo (Fd'I), obiettivo governo è far ripartire occupazione, revisione Rdc passaggio fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di questo governo è quella di far ripartire il mercato del lavoro tramite tanti piccoli tasselli, uno di questi è la revisione del Reddito di cittadinanza. È necessario, infatti, fare un passaggio ulteriore rispetto alla scelta del Movimento cinque stelle di erogare solo un assegno, perché se da una parte questo metodo ha permesso ad alcuni di uscire dal livello di povertà assoluta, dall'altro ha creato nuovi poveri alterando la geografia della distribuzione dei meno abbienti dal sud al nord". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo, componente della commissione Lavoro in Senato durante la discussione del decreto Lavoro in Aula. "Tra le principali novità apportate dal governo Meloni nel provvedimento in esame vi è l'istituzione dell'assegno di inclusione, un nuovo strumento che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza e potrà essere richiesto da nuclei familiari con disabili, minorenni ed over 60. E ancora, un taglio del cuneo fiscale del 4 per cento per i lavoratori dipendenti grazie ad un esonero parziale dei contributi previdenziali a loro carico e l'approvazione dell'emendamento che introduce un bonus per i lavoratori dipendenti del settore del turismo. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, inoltre, sono previsti dei bonus assunzione a favore delle aziende che andranno ad assumere under 30 dal primo giugno e il 31 dicembre. Sono solo i primi passi - conclude Russo - di una ristrutturazione del mercato del lavoro, che tracciano la strada verso un sistema di ammortizzatori sociali universale, per garantire a tutti le migliori garanzie possibili, senza creare lavoratori di serie A e di serie B". (Rin)