Agricoltura: Calderone, coinvolgere giovani italiani nell’agricoltura di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Coinvolgere giovani italiani nell’agricoltura di qualità”. E' quanto ha auspicato Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo al convegno “Lavoratori agricoli cercasi - Mercato del lavoro agricolo: antichi vizi, nuove virtù”. Calderone ha aggiunto che il coinvolgimento di una nuova generazione di imprenditori è fondamentale “pensando al valore dell’agricoltura italiana del mondo”, spiegando che comunque il “tema immigrazione è centrale e che non bisogna sottovalutare l’apporto degli immigrati”. “Il tema della formazione professionale nel settore è per il ministero prioritario - ha concluso Calderone - per sostenere un comparto vitale e per coinvolgere giovani e donne”. (Rin)