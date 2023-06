Usa: spagnola Ferrovial inaugura terzo tratto dell'autostrada I-35W in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Ferrovial ha inaugurato con tre mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia il terzo tratto di un progetto autostradale in Texas. Secondo quanto riferito in un comunicato, questo tratto di 10,7 chilometri della I-35W, che collega North Tarrant Parkway con Eagle Parkway a Fort Worth, è stato migliorato grazie alla ricostruzione delle corsie principali, all'ampliamento delle corsie di servizio e all'inserimento delle corsie a pedaggio. La concessione è stata gestita da Cintra, una controllata di Ferrovial, che è stata anche responsabile del finanziamento e della progettazione del nuovo tracciato autostradale. Il progetto, iniziato nel 2020, è stato eseguito da Ferrovial e dalla sua filiale statunitense Webber, mentre dopo l'inaugurazione Cintra sarà nuovamente responsabile dell'attività e della sua manutenzione per conto del Dipartimento dei Trasporti del Texas. Grazie al partenariato pubblico-privato, la terza sezione della Nte 35W è stata costruita senza alcun costo per lo Stato del Texas, mentre l'investimento totale di Ferrovial nelle autostrade texane con questa formula ammonta finora a più di 6,4 miliardi di euro. (Spm)