Ucraina: von der Leyen, ogni giorno ucraini ci mostrano per cosa combattono e muoiono

- L'Ucraina combatte per il suo futuro e per il proprio destino. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Londra. "Nella mia ultima visita a Kiev, ho visto un Paese che fa di tutto per risorgere dalle ceneri della guerra. Ogni giorno gli ucraini ci mostrano per cosa combattono e per cosa muoiono. Lo dimostrano sul campo di battaglia, lo dimostrano nelle strade, lo dimostrano nelle aule scolastiche. Combattono per il loro futuro, per un'Ucraina libera dagli invasori russi, per un'Ucraina che decide il proprio destino, per un'Ucraina ricostruita e rivitalizzata", ha detto. "In poco più di un anno, gli ucraini hanno rimosso le macerie da duemila chilometri di strade, ricostruito più di 40 ponti, rinnovato 900 stazioni ferroviarie e depositi, e tutto questo mentre combattevano una guerra per la loro stessa sopravvivenza", ha aggiunto. "Ma gli ucraini non si limitano a ripristinare quello che c'era prima, ci mostrano come stanno già rimodellando il loro Paese. Gli ucraini stanno reimmaginando il loro futuro, nonostante la perdita, il dolore e la sofferenza", ha concluso. (Beb)