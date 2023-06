India: governo celebra Giornata internazionale dello yoga, “movimento di massa” e “soft power” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Nuova Delhi, invece, il ministro della Sanità, Mansukh Mandaviya, ha guidato le celebrazioni partecipando a una dimostrazione di massa. “Lo yoga è un’antica tradizione dell’India, ma con il tempo la sua pratica ha iniziato a declinare. Il primo ministro Narendra Modi ha dato un enorme impulso allo yoga e oggi non c’è posto al mondo in cui non sia praticato. È diventato il soft power dell’India”, ha detto Mandaviya, sottolineando i benefici della disciplina per la salute fisica e mentale. L’esponente del governo indiano ha evidenziato anche la maggiore attenzione al benessere dopo la pandemia di Covid-19, un altro fattore che a suo parere ha contribuito alla diffusione dello yoga. (segue) (Inn)