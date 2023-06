Ucraina: Zelensky, creare un mondo che si basi su unità, sicurezza e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve creare la base per un mondo che si basi su unità, sicurezza e democrazia. E' quanto ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in collegamento video alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina che si svolge a Londra. Il capo dello Stato ucraino ha esortato i partecipanti alla conferenza di passare "dalla visione agli accordi e dagli accordi ai progetti reali". Inoltre, il presidente ha elencato i cinque principi secondo cui il suo Paese ha già iniziato di creare le basi per un nuovo mondo: unità, stabilità, crescita, sicurezza e democrazia. (Kiu)