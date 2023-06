Maturità: Valditara, un augurio agli studenti, grazie a docenti, dirigenti e personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi abbiamo dato il via agli Esami di Stato 2023. Con l'occasione, mando un augurio alle ragazze e ai ragazzi". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, augurando in bocca al lupo a più di mezzo milione di studenti che in queste ore stanno affrontando la prima prova scritta di Maturità. "Un grazie particolare allo straordinario lavoro di docenti, dirigenti, personale scolastico e di tutto il ministero dell’Istruzione e del Merito”, conclude. (Rin)