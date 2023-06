Roma: assessore Sport, per Flaminio c'è proposta di Cassa Depositi e Prestiti e Istituto per il Credito Sportivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda lo stadio Flaminio di Roma "possiamo dire che c'è una proposta da parte di Cassa Depositi e Prestiti e Istituto per il Credito Sportivo che però a oggi non abbiamo ancora visto ma c'è un dialogo molto avanzato, per un'idea di valorizzazione dell'area". Lo ha detto l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, nel corso di un sopralluogo allo stadio Flaminio insieme alla commissione Sport del Municipio Roma II. "Ad agosto dello scorso anno il presidente della Ss Lazio, Claudio Lotito ha fatto accesso gli atti e ha ottenuto per conto della Lazio qualunque documento relativo a questa struttura per capire la fattibilità di una proposta di partenariato pubblico-privato, - ha spiegato -. Ai primi di settembre abbiamo consegnato i documenti e da allora a oggi la Lazio non ha mai fatto una proposta". (Rer)