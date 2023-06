Energia: Romania, Omv Petrom avvia arbitrato contro lo Stato per legge offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Omv Petrom ha presentato un ricorso contro la Romania presso la Corte internazionale di arbitrato di Parigi in relazione al regime di regolamentazione per la vendita di gas estratto dal Mar Nero. Lo hanno riferito fonti governative all'emittente "G4Media". L'apertura del contenzioso avviene sullo sfondo della decisione presa da Omv Petrom di avviare le attività di sfruttamento del giacimento di gas Neptun Deep nel Mar Nero. L'annuncio ufficiale dell'avvio delle attività di sfruttamento è stato dato questa mattina dalla stessa società. Il ricorso presentato alla Corte di Parigi è diretto anche contro Romgaz Black Sea Limited, la controllata di Romgaz acquistata da ExxonMobil e che gestisce il giacimento del Mar Nero insieme a Omv Petrom. La denuncia mira a modificare la legge offshore che indica come la società può disporre del gas estratto dal Mar Nero. (segue) (Rob)