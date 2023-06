Energia: Romania, Omv Petrom avvia arbitrato contro lo Stato per legge offshore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Christina Verchere, amministratore delegato di Omv Petrom, aveva reso noto già nel luglio 2022 di aver chiesto ulteriori chiarimenti alle autorità in merito alla legge offshore. Secondo Verchere restavano da chiarire alcuni punti “in termini di principi di libero mercato”. "Per aumentare la produzione di gas naturale della Romania, è essenziale sviluppare le risorse di gas nel perimetro di Neptun Deep. Apprezziamo le modifiche già apportate alla legge offshore, ma sono necessari dei chiarimenti da parte delle autorità. Se tutti i prerequisiti saranno soddisfatti, la decisione finale di investimento è stimata per la metà del 2023", aveva affermato Verchere. (Rob)