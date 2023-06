Ucraina: von der Leyen, non ho dubbi che sarete parte dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina farà parte dell'Unione europea. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Londra. "Il sogno di un'Ucraina più pulita, più verde, più moderna sarà l'eredità duratura di questa guerra atroce. Ed è nostra responsabilità far sì che si realizzi. Perché gli ucraini non stanno combattendo solo per la loro sovranità, ma anche per noi, per i nostri valori, per la nostra libertà, per la nostra democrazia", ha detto. "Non potremo mai eguagliare il loro sacrificio, ma possiamo rimanere uniti, coordinati e risoluti affinché l'Ucraina possa vincere, avere il nostro sostegno. Non solo per il tempo necessario a garantire la pace, ma per il Paese che stanno immaginando", ha aggiunto. "Un Paese che attrae investimenti stranieri, un Paese che è padrone del suo futuro, un Paese che è membro dell'Unione europea. Insieme, sosterremo l'Ucraina non come singole nazioni, ma come una comunità organizzata sotto una piattaforma innovativa, che incanalerà il sostegno alle riforme e alle priorità che renderanno l'immaginazione realtà. Credo che l'Unione europea abbia una responsabilità speciale e il motivo è semplice: abbiamo sentito il presidente ucraino dire che quando immaginano il loro futuro vedono la bandiera dell'Europa sventolare sulle città. E non ho dubbi che l'Ucraina farà parte della nostra Unione", ha concluso von der Leyen. (Beb)