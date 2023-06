Sanità: Occhiuto, dal governo ci aspettiamo interventi incisivi su reclutamento medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regioni sulla sanità "hanno bisogno di risorse ma soprattutto di riforme, a cominciare da quelle necessarie per rendere più agevole il reclutamento dei medici". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine della Conferenza delle Regioni in corso a Roma. "Io governo una regione che è stata costretta a prendere dei medici da Cuba, stanno lavorando molto bene con grande soddisfazioni dei pazienti, ma è assurdo che medici italiani debbano dimettersi al pubblico per andare a lavorare all'estero perché sono meno pagati e poi noi dobbiamo prendere medici da fuori l'Italia. Ci aspettiamo interventi incisivi da parte del governo sul fronte del reclutamento", ha aggiunto. "Per le regioni commissariate ci aspettiamo che il governo si affianchi davvero alle regioni aiutandole a garantire i livelli essenziali di assistenza in un rapporto all'insegna della leale collaborazione", ha concluso. (Rin)