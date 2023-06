Ucraina: Zelensky, transizione verde è uno dei fondamenti chiave della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione russa ha dimostrato che la transizione verde "è uno dei fondamenti chiave della sicurezza". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in collegamento video alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in corso a Londra. L'attuale conflitto tra Ucraina e Russia, ha sottolineato Zelensky, ha di nuovo dimostrato come la dipendenza da uno solo Stato in termini di energia possa essere pericolosa. "È l'energia verde che garantisce una reale stabilità energetica. L'Ucraina può essere e sarà uno dei principali fornitori di elettricità pulita e idrogeno verde in Europa", ha proseguito Zelensky, evidenziando che lo stimato potenziale economico di progetti in questo settore è di 400 miliardi di dollari. (Kiu)