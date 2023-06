Decreto Lavoro: Bevilacqua (M5s), emblema di arroganza governo verso cittadini in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi primi otto mesi, il governo Meloni ha più volte dimostrato di essere totalmente sordo davanti alle difficoltà delle persone, manifestando addirittura arroganza e totale mancanza di rispetto per chi ha più bisogno di uno Stato veramente solidale e vicino ai cittadini. Questo 'decreto Precariato', beffardamente chiamato decreto Lavoro, è forse l'emblema più alto dell'irriverenza con cui l'esecutivo sta continuando a tutelare i forti facendo cassa su chi è in ginocchio e non ce la fa più". Lo ha detto la senatrice del M5s Dolores Bevilacqua in Aula a palazzo Madama durante la discussione generale del decreto Lavoro. "Precariato selvaggio, fatto di contratti a tempo determinato e voucher come regola e non come eccezione, e smantellamento del Rdc, l'unica vera misura di protezione sociale esistente in Italia percepita anche da circa 200 mila lavoratori poveri, sono gli assi portanti di tale provvedimento. Creare cittadini di serie A e di serie B - ha ripreso - sembra essere un preciso obiettivo di questo Governo, che per nascondere lo smantellamento dei diritti in atto usa armi di distrazioni di massa, come la fantomatica 'sostituzione etnica' e la maternità surrogata, già oggi illegale in Italia. Il M5s continuerà a tenere un atteggiamento costruttivo. Pertanto, rinnoviamo due proposte concrete che l'esecutivo dovrebbe accogliere: il salario minimo, per cancellare la vergogna di contratti di lavoro sotto la soglia di povertà, e la detassazione degli incrementi retributivi dei Ccnl quando, a dicembre, la coperta troppo corta del taglio del cuneo fiscale esaurirà i suoi effetti. È ora che il governo la smetta di girarsi dall'altra parte", ha concluso Bevilacqua.(Rin)