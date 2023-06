Milano: Polizia arresta quattro uomini per furto nell'abitazione di un 82enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro uomini sono stati arrestati questa mattina dalla Polizia, coordinata dal VII Dipartimento “Criminalità organizzata comune” della Procura della Repubblica di Milano, originari dell’Est Europa e ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di furto in abitazione aggravato in concorso commesso lo scorso autunno. Le indagini svolte dagli investigatori della Squadra Mobile milanese hanno preso il via dopo che un uomo di 82 anni, rientrato in casa il primo novembre dopo esser andato via il 29 ottobre per una breve vacanza, ha rinvenuto l’appartamento in zona Porta Romana completamente a soqquadro. Dalla cassaforte che era stata forzata, inoltre, erano stati asportati numerosi preziosi e gioielli per un valore di oltre 200mila euro e, dal box di pertinenza dell’appartamento, era stata rubata la sua auto Audi RS6. (segue) (Com)