Medio Oriente: Jenin, deceduta ragazza palestinese ferita, bilancio sale a sette morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ragazza palestinese è morta, a seguito delle ferite riportate alla testa durante il raid compiuto dalle Forze di difesa israeliane (Idf) lunedì 19 giugno a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito, oggi, l'emittente televisiva statale giordana "Al Mamlakah", citando fonti mediche palestinesi. La ragazza di 15 anni, identificata come Sadeel Ghassan Naghniyeh Turkman, è deceduta per le ferite subite da un proiettile alla testa. Sale così a sette il numero dei palestinesi uccisi durante l’operazione delle forze israeliane a Jenin, compreso un bambino, mentre altri 91 sono rimasti feriti, 18 dei quali in condizioni gravi o critiche. In seguito si è assistito ad un'escalation della volenza che ha portato ad un attacco ad una stazione di servizio vicino l'insediamento di Eli, nel nord della Cisgiordania, da parte di due palestinesi in cui hanno perso la vita quattro israeliani. (Res)