Ucraina: Zelensky, stiamo già difendendo lo spazio di libertà della Nato

- L'Ucraina sta già difendendo lo spazio di libertà della Nato e "sta aspettando il coraggio dei leader dell'alleanza" per essere ammessa. E' quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando via collegamento video alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina che si tiene a Londra. "L'Ucraina è già riuscita a rendere l'Ue così unita come mai abbiamo visto prima. È davvero un'unità di valori che si è riflessa in molte decisioni politiche, economiche, sanzionatorie e umanitarie", ha affermato il capo dello Stato ucraino. Secondo Zelensky, "proprio come l'Ucraina condivide già i valori dell'Ue, apparteniamo già allo spazio di sicurezza della Nato". "Proprio come l'Ucraina fa già parte del mercato comune dell'Ue ed è sulla buona strada per la piena adesione, stiamo già proteggendo lo spazio comune di libertà nell'Alleanza e stiamo solo aspettando il coraggio dei leader dell'alleanza di riconoscere politicamente questa realtà", ha proseguito. "Attraverso gli stessi valori, stiamo sviluppando forti alleanze bilaterali con leader del mondo democratico come Regno Unito, Stati Uniti, tutti i membri dell'Ue, Canada, Giappone, Australia (...) E questo ci dà nuove forze in difesa, economia e prospettive globali di democrazia", ha concluso Zelensky. (Kiu)